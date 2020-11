Noch kein Sieger ausgerufen Biden: Werden die Wahl gewinnen

Aufstellung des VfB Stuttgart

Nicolas Gonzalez gibt sein Startelfdebüt

Im Heimspiel des VfB an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt wird Nicolas Gonzalez in der Anfangsformation stehen. Wer es obendrein in die Stuttgarter Startelf schaffen dürfte, das erfahren Sie hier.