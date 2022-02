Noch elf Spiele in der Fußball-Bundesliga Das ist das Restprogramm des VfB Stuttgart

Stuttgart - Die Ausgangslage ist prekär: Der VfB Stuttgart steht nach 23 Bundesliga-Spieltagen und acht Partien ohne Sieg auf dem vorletzten Tabellenplatz. Vor allem die Bilanz in diesem Jahr ist ernüchternd: Dem 0:0 bei Greuther Fürth zum Auftakt 2022 folgten Niederlagen gegen RB Leipzig (0:2), beim SC Freiburg (0:2), gegen Eintracht Frankfurt (2:3) und bei Bayer Leverkusen (2:4). Am Samstag folgte das ebenso ernüchternde 1:1 gegen den VfL Bochum, ehe am Freitag (20.30 Uhr) das schwere Auswärtsspiel beim Tabellen-Vierten aus Hoffenheim ansteht.