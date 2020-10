Nix Süßes oder Saures Halloween fällt wohl nahezu aus

Der 1. November ist das Fest Allerheiligen bei Katholiken. Er ist in fünf Bundesländern mit etwa 47 Millionen Einwohnern Feiertag - in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg sowie in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Das Wort Halloween leitet sich von "All Hallows’ Eve", also der "Abend vor Allerheiligen" ab. Geprägt haben es irische Einwanderer in den USA.

Als einzige Bundesländer haben Hessen und Berlin keine Feiertage Ende Oktober/Anfang November, die 2020 aber eh auf ein Wochenende fallen.

© dpa-infocom, dpa:201031-99-153611/2