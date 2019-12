niklasRUNparade in Marbach Mehr als 100 Nikoläuse rennen durch die Stadt

Marbach - Hans und Klaus aus Murr sind von Anfang an dabei bei der niklasRUNparade. „Vor zehn Jahren waren das gerade einmal eine Handvoll Leute, jetzt sind es immer mehr als 100 Läufer“, sagen die beiden mit Nikolausmütze geschmückten Teilnehmer an der gestrigen Laufveranstaltung durch die Marbacher Altstadt. „Das ist mehr Gaudi als Sport“, sagt Hans, der froh ist, dass mit Tochter Kerstin und deren Freundin Sabrina der „Nachwuchs“ mit am Start ist.