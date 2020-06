Nigeria wird nicht nur von Corona heimgesucht Eine Epidemie von Gewalt gegen Frauen

Gewalt gegen Frauen sei zu einer „nationalen Krise“ geworden, sagt Amnesty Internationals Landesdirektorin für Nigeria, Osai Ojigho: „Frauen sind hier nirgendwo mehr sicher. Weder zu Hause, noch in den Schulen, in den Kirchen, in den Polizeizellen oder Flüchtlingslagern.“ Inzwischen ging die Entrüstung auch auf die Politik über. Die Gouverneure der 36 Bundesstaaten verhängten vergangene Woche einen Ausnahmezustand über ihre Territorien, allerdings einen eher symbolischen Akt. „Wir verurteilen sämtliche Gewalt an Frauen und Kindern aufs Schärfste“, heißt es in einer Erklärung der Provinzialregenten.

Staaten mit patriarchalischen Strukturen besonders gefährdet

Die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fast überall in der Welt erlassenen Ausgangssperren haben nach Angaben der Vereinten Nationen auch in Industrienationen wie den USA, in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien zu einem deutlichen Anstieg der Gewalt gegen Frauen geführt. Allerdings sind Frauen und Mädchen in den noch stark von patriarchalischen Strukturen geprägten afrikanischen Staaten besonders gefährdet. Auch in Südafrika wurde wieder ein starker Anstieg von Gewalttaten gegenüber Frauen registriert. Am Kap der Guten Hoffnung wird alle drei Stunden eine Frau umgebracht.