Niedersachsen Frontalzusammenstoß auf der B27 - Mutter und Tochter tot

Das Fahrzeug, in dem Mutter, Tochter und der 41-Jährige unterwegs waren, wurde über die Schutzplanke katapultiert und stürzte eine mehrere Meter tiefe Böschung hinab, wie die Polizei weiter mitteilte. Die beiden Frauen starben noch am Unfallort. Ob es sich bei dem 41-Jährigen um den Vater des Mädchens handelte, konnte eine Polizeisprecherin am Montag zunächst nicht sagen. Wer in der Limousine am Steuer saß, war noch unklar - ebenso, warum der 23-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor.