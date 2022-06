Niederlande Zu wenige Richter – Rund 1500 Gerichtsverfahren eingestellt

Personalmangel zwingt die Staatsanwaltschaft im Osten der Niederlande zu einer drastischen Maßnahme: Rund 1500 Verfahren werden eingestellt, wie die Anklagebehörde in der Provinz Gelderland am Donnerstag in Arnheim mitteilte. Es gehe um Strafverfahren mit Höchststrafen von einem Jahr Haft - wie etwa Diebstahl, Verkehrsverstöße oder Besitz von Haschisch. In einigen Fällen würden die Staatsanwälte ohne Prozess eine Strafe anordnen, andere würden ohne jegliches Urteil gestrichen. Alle Fälle warten den Angaben zufolge bereits seit eineinhalb Jahren auf einen Prozesstermin.