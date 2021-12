Niederlande Mindestens 13 Omikron-Fälle unter Südafrika-Rückkehrern

Von rund 600 Südafrika-Rückkehrern waren 61 positiv auf das Coronavirus getestet und in einem Quarantänehotel nahe dem Flughafen untergebracht worden. Nach Angaben der niederländischen Gesundheitsbehörden kamen die Passagiere mit zwei Flügen aus Südafrika an. Reisende hatten von chaotischen Szenen bei den Tests am Amsterdamer Flughafen Schiphol berichtet. Die Passagiere warteten demnach stundenlang in einem unbelüfteten Raum, teilweise ohne Mund-Nasen-Schutz, auf die Corona-Tests.