Niederlande Kronprinzessin Amalia im Visier der Verbrecher

Amalia wohnt nun also vorerst wieder bei ihren Eltern im Palast Huis ten Bosch in Den Haag. "Sie kann zwar zu Vorlesungen in die Universität", aber das auch nur mit extra Personenschutz, sagten ihre Eltern jetzt am Rande des Staatsbesuches in Schweden. Aber sonst könne sie kaum aus dem Haus. Also nicht ins Kino, nicht in die Kneipe, keine spontanen Verabredungen mit Freundinnen. Und schon gar nicht, mit dem Fiets - dem Fahrrad - über die Amsterdamer Grachten fahren, wie sie das so gerne selbst wollte. Mutter Máxima versuchte noch zu witzeln: "Vielleicht kriegst sie ja jetzt extra gute Zensuren." Aber zum Lachen ist keinem zumute.