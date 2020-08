Niederlande „Gigantische Produktion“ – Riesiges Kokain-Labor entdeckt

Die Ermittler schätzen den Verkaufswert der täglich produzierten Drogen auf 4,5 bis sechs Millionen Euro. „Es geht hier um das bisher größte Kokainlabor, das jemals in den Niederlanden entdeckt worden ist“, sagte ein Polizeisprecher. „Es ging um eine gigantische Produktion.“ Zu dem Labor in Nijeveen in der nordöstlichen Provinz Drenthe unweit der deutschen Grenze gehörten auch Unterkünfte für Personal und Hobbyräume.