Niederlage gegen Flein HABO-Männer brechen in Schlussphase ein

Von Beginn an war am Sonntag in der Steinheimer Riedhalle zu merken, dass es an diesem Abend eine hitzige Partie zwischen der HABO SG und dem TV Flein geben wird. Zahlreiche Unterbrechungen und Diskussionen mit den Schiedsrichtern prägten die Anfangsphase, in der Kai Klumpp nach nur wenigen Minuten das erste Mal mit seinem Gegenspieler aneinandergeriet.