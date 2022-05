Niederlage beim FC Schalke 04 U17 des VfB Stuttgart verpasst die Deutsche Meisterschaft

Nach der Pause erwischte der schwäbische Traditionsverein vor 3.150 Zuschauern einen Start nach Maß – und ging in der 53. Minute durch Kapitän Jan-Carlo Simic in Führung. Der Verteidiger schraubte sich nach einer Freistoßflanke von Samuele di Benedetto am höchsten und traf mit dem Hinterkopf. Die Schalker gaben sich allerdings nicht auf: Tristan Osmani (64.) nutzte einen Moment der Unachtsamkeit in der VfB-Abwehr und besorgte mit einem platzierten Schuss den Ausgleich für die Königsblauen. Nach dem unglücklichen Gegentor zeigten sich die Weiß-Roten aber unbeeindruckt – und drückten auf den nächsten Treffer. Zehn Minuten vor Schluss (70.) fischte S04-Torhüter Faaris Yusufu einen Schuss von Laurin Ulrich mit einer Glanzparade an den Querbalken. Nach Ende der regulären Spielzeit blieb es somit beim 1:1.