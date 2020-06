Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart Die Lebensversicherung aus Argentinien

Es liegt nicht nur an den beiden Toren und den drei Punkten, dass Matarazzo seinen Stürmer in den höchsten Tönen lobt. „Er hat sehr viele Qualitäten, die ich schätze – was mir aber am meisten an ihm gefällt: Er ist ein Siegertyp, er will Spiele unbedingt gewinnen.“ Von dieser Sorte Profi herrscht im VfB-Kader kein Überangebot, sonst stünden nicht bereits neun Saisonniederlagen auf dem Stuttgarter Konto. Gonzalez erfülle seine Aufgabe „stets zu 100 Prozent“, sagt Matarazzo, er sei sich nicht zu schade, „viele Extrameter zu gehen und auch in der eigenen Abwehr Kopfballduelle zu führen“. Kurzum: „Er ist für uns ein sehr wichtiger Spieler.“

Zukunft in Stuttgart offen

Auf zwölf Saisontreffer summiert sich inzwischen seine Ausbeute, die sich seit dem Re-Start der zweiten Liga verdoppelt hat. Nicht zuletzt an Gonzalez liegt es, dass der VfB zwei Spieltage vor Schluss im Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga alle Trümpfe in den Händen hält. Unvergessen auch sein unwiderstehlicher Sprint in der Nachspielzeit der Partie gegen den Hamburger SV, mit dem der Angreifer den 3:2-Siegtreffer von Gonzalo Castro vorbereitet hatte. Er wird in keinem Saisonrückblick fehlen, sollte am Schluss dieser so turbulenten Nach-Corona-Wochen doch noch das Happy End stehen.

Ob Nicolas Gonzalez auch noch nächste Saison das VfB-Trikot tragen wird – das ist, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, ein ganz anderes Thema.

Impressionen vom Spiel gegen Sandhausen haben wir in einer Bildergalerie zusammengestellt.