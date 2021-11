Nicolas Gonzalez, Holger Badstuber und Co. So läuft es bei den Ex-Profis des VfB Stuttgart

Stuttgart - Wie wäre das Spiel wohl gelaufen, hätte der Dortmunder Keeper Gregor Kobel beim Volleyschuss von Tanguy Coulibaly kurz vor der Pause nicht so glänzend reagiert? Hätte der VfB Stuttgart auch dann verloren? In jedem Fall bewahrte der Torwart seinen neues Club gegen seinen alten vor einem möglichen Rückstand – und am Ende gewann der BVB gegen (zu) mutige Stuttgarter durch ein spätes Tor von Marco Reus mit 2:1.