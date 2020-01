Nick Cave in Baden-Baden Gruppentherapie nebst Wunschkonzert

„Es gibt keine Sprache für Trauer, weil es dafür keine Worte gibt“, bilanziert er etwa seine Probleme, den Schmerz über seinen vor fünf Jahren tragisch verstor­benen Sohn künstlerisch zu fassen. Offen spricht er darüber, dass seine Beziehung zu seinem Publikum längst nicht immer konfliktfrei ­verlaufen sei, dass er überhaupt massive Probleme habe, sich als in der Öffentlichkeit stehender Künstler ständig bewertet­ zu sehen. Einen Fragesteller, der wissen will, ob Cave Meditationskurse gegen seine Schlafstörungen helfen, bescheidet er trocken: „Schlaftabletten wirken besser und sind billiger.“ Über Poesie („Kann gänzlich aufregend oder unheimlich öde sein“) hat er ebenso klare wie unerwartete Urteile wie über die Frage, ob ein Künstler nicht auch eine politische Mission in seinem Werk transportieren müsse: „Wann immer ich das versucht habe, hatte ich ein unangenehmes Gefühl beim Schreiben und bin mir viel zu schulmeisterlich vorgekommen. Ich will die Menschen nicht belehren, ich will, dass sie sich bei meinen Songs wohlfühlen“, so Cave. Nebenbei liefert er noch eine Spitzenbegründung dafür, dass er von der leidigen Mobiltelefonknipserei abzusehen bittet („Wer ein Handy in der Hand hat, kann nicht klatschen“) und gibt Ratschläge in Sachen Schicksalsfürchtigkeit („Atheismus ist ein ganz schlechter Ansatz für Songwriter“).