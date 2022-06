Nicht nur in Großbottwar Lärmgeplagte werden im Stich gelassen

Für Großbottwar tut sich eine Krux auf

Das Beispiel zeigt: Entlang großer Straßen wird der Lärmschutz oft erst verbessert, wenn die Fahrbahn im großen Stil ausgebaut oder saniert wird. Die übrige A 8 und jetzt auch die A 6 sind mit dem Lärmschutz ja – in positivem Sinne – nicht mehr wiederzuerkennen. Nötig waren dafür aber die Ausbau-Großprojekte. Was zur Krux führt: Es scheint, als müsse Großbottwar hoffen, dass der Autobahnzubringer tatsächlich zur Bundesstraße ausgebaut wird. Was in der Stadt eigentlich umstritten ist, denn so würde noch mehr Verkehr noch mehr Lärm verursachen. Die B 328 als Drohkulisse. Doch offenbar braucht’s genau das, um doch noch den erhofften lückenlosen Lärmschutz hinzubekommen. Ob das im Sinne des Erfinders ist?