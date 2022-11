NHL Trotz Wembley und Mexiko: München für Brady "das Beste"

Die faszinierende Stimmung beim ersten Hauptrundenspiel der National Football League in Deutschland hat Quarterback-Superstar Tom Brady mächtig beeindruckt. "Ich habe zweimal im Wembley-Stadion in London gespielt, ich habe im Aztekenstadion in Mexiko gespielt, aber das hier war das Beste, was es gibt", schwärmte der beste Footballer der Geschichte nach dem 21:16 am Sonntag gegen die Seattle Seahawks.