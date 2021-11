NHL Topscorer Draisaitl führt Oilers zu zehntem Saisonsieg

Mit zwölf Saisontoren und 26 Scorerpunkten führt Deutschlands Sportler des Jahres jeweils die Ligastatistiken an. Besser war in der Club-Geschichte zu diesem Zeitpunkt nur der legendäre Wayne Gretzky in eine Saison gestartet. Edmonton ist mit zehn Siegen nach zwölf Spielen auch Tabellenführer der Pacific Division.