NHL Stanley Cup: Nico Sturm jubelt mit Colorado

"Es war, als würde ich ein Videospiel schauen", sagte Erik Johnson, mit 34 Jahren einer der älteren Spieler bei den Avs. Demut, Dankbarkeit, Freude, Stolz. "Es ist fantastisch", sagte Johnson, der seit 2011 schon für Colorado spielt und seine Karriere vor einem Jahr beinahe beendet hätte. Kapitän Gabriel Landeskog hatte ihm die Trophäe nach dem Triumph als erstem gegeben, nachdem er sie vom stellvertretenden NHL-Boss Bill Daly bekommen hatte - NHL-Chef Gary Bettman fehlte wegen einer Corona-Infektion. "Sie ist schwerer, als ich gedacht hatte", kommentierte Johnson.

Sturm strahlt mit Stanley Cup

Fast 90 Zentimeter hoch und knapp 16 Kilogramm schwer ist der riesige Pokal. Das Grinsen wich aber auch Nico Sturm nicht aus dem Gesicht, als er den so legendären und nicht viel begehrteren Stanlay Cup übers Eis trug. Der Bayer war erst Mitte März von den Minnesota Wild nach Colorado gewechselt. "Ich will der Mannschaft in Colorado helfen, den Stanley Cup zu gewinnen. Über alles andere mache ich mir nach der Saison Gedanken", hatte er betont. Das Nachdenken dürfte nun aber noch mal ein bisschen Pause haben.

Die Avalanche behielten durch den Erfolg ihre hundertprozentige Ausbeute - jedes Mal, wenn das Team es in die entscheidende Serie um den Titel geschafft hat, steht am Ende die Meisterschaft: 1996, 2001 und 2022. "Ich hatte das Gefühl, dass wir den Job erledigt kriegen", sagte Colorado-Coach Jared Bednar. Gegner Lightning hatte den Stanley Cup in den beiden vergangenen Jahren gewonnen, war aber als Außenseiter in die Final-Serie gegen Colorado gegangen.