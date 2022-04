NHL-Playoffs Oilers gegen Kings - Draisaitl gegen Ex-Bundestrainer

Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators dagegen keine Chance mehr auf die Playoffs, kommt dafür aber in Topform zur Eishockey-Nationalmannschaft für die WM in Finnland. Beim 5:4 nach Verlängerung gegen die New Jersey Devils war Stützle an vier der fünf Tore direkt beteiligt. Neben seinen Treffern zum 3:1 und 4:2 bereitete er zwei weitere Tore vor. In seiner zweiten NHL-Saison steht er damit bei starken 57 Scorerpunkten - 22 Tore und 35 Vorlagen.