NHL Nächste NHL-Niederlage für Seider und Greiss

VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart

Als die Schreckensserie ihren Anfang nahm

Am Samstag gastiert der VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg. Oh je, mögen sich die Fans des VfB angesichts der bisherigen Bilanz in Wolfsburg denken. Wir blicken in unserer Reihe „Legendenspiele“ auf die Anfänge zurück.