NHL Draisaitl trifft und beendet mit Edmonton Niederlagenserie

Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers nach drei Niederlagen in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in Serie in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Playoff-Halbfinalist der vergangenen Saison fuhr einen 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)-Auswärtserfolg gegen die Tampa Bay Lightning ein.