NFL St.-Brown-Touchdown bringt Sieg: Lions beenden Leidenszeit

Nach Markus Kuhn, Jakob Johnson und seinem Bruder Equanimeous St. Brown ist Amon-Ra St. Brown erst der vierte Deutsche, der einen Touchdown in der NFL erzielt hat. Der 22 Jahre alte St. Brown kam in der besten NFL-Partie seiner noch jungen Karriere insgesamt auf 86 Yards nach Pässen und erlief zudem zwei Yards nach einer Ballübergabe. "Er ist ein Hengst. Er ist ein Hengst und wird ein Hengst bleiben so lange er in dieser Liga spielen will", lobte Quarterback Jared Goff. In der wichtigsten Phase der Partie war der Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters die Lieblingsanspielstation des Spielmachers.