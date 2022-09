NFL Touchdown-Doppelpack für St. Browns in der NFL: "Ist cool"

Auch für den dritten deutschen Football-Profi in der Liga lief der Start nicht ideal. Der Stuttgarter Jakob Johnson unterlag mit den Las Vegas Raiders bei den Los Angeles Chargers 19:24. "Es ist hart, so zu starten, das suchst du dir nicht aus. Das einzige, was du da rausholen kannst, ist: Was lernst du daraus", sagte er nach seiner Hauptrunden-Premiere für die Raiders nach zuvor drei Jahren bei den New England Patriots. Zumindest der kleine Schub durch die beiden St.-Brown-Touchdowns für die rasant wachsende Football-Begeisterung in Deutschland freute Johnson: "Sport ist Entertainment und die Fans mögen die Highlights - da ist es gut, wenn die deutschen Jungs an den Highlights beteiligt sind."