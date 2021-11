NFL Rodgers führt Packers zum Sieg nach Corona-Infektion

Die überraschende Niederlage der Cardinals bei den Panthers lag auch am starken Comeback von Quarterback Cam Newton. Der erst im Laufe der Woche verpflichtete Spielmacher ermöglichte mit seinen beiden ersten Aktionen in dieser Saison zwei Touchdowns. Newton war vor der Saison von den New England Patriots entlassen worden und kehrte nun zurück zu den Panthers, für die er bereits von 2011 bis 2019 gespielt hatte. Die Cardinals waren ohne ihren verletzten Quarterback Kyler Murray ohne echte Chance.