Newsblog zur Ukraine Die aktuellen Entwicklungen im Liveticker

Kiew - Seit mehreren Tagen greift Russland nun die Ukraine an, viele Menschen fliehen oder bringen sich in Kellern und Schächten in Sicherheit. Bei Angriffen starben in den vergangenen Tagen neben Soldaten auch Zivilisten. Westliche Verbündete der Ukraine sind alarmiert und greifen zu Sanktionen und liefern Waffen in die betroffenen Gebiete. Wir berichten in einem Newsblog über die aktuellen Entwicklungen.