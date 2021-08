Newsblog zur Bundestagswahl Laschet kämpferisch vor TV-Triell - Attacken auf SPD und Grüne

Berlin - Am 26. September werden bei der Bundestagswahl die Weichen gestellt, wie es in Deutschland weitergeht. Gewiss ist nur, dass die Ära Merkel nach 16 Jahren endet. Der Wahlkampf hat bereits Fahrt aufgenommen, die Fassaden der Spitzenbewerber bekommen Risse – was in den nächsten Wochen noch folgt, könnte für den Ausgang der Wahl entscheidend werden.