Newsblog zum Unwetter Tote und Vermisste – so ist die Lage in Deutschland

Zahlreiche Politiker haben nach der Hochwasserkatastrophe ihre Betroffenheit geäußert. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer schrieb am Donnerstagmorgen etwa im Kurznachrichtendienst Twitter: „Das Unwetter hat unser Land hart getroffen. Ich bange mit allen, die in Gefahr sind.“ Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz meldete sich zu Wort, CDU-Chef Armin Laschet sagte wegen der Hochwasserlage in der Eifel seinen geplanten Besuch bei der Klausur der CSU-Landesgruppe in Seeon ab. Alle Entwicklungen gibt es in unserem Newsblog.