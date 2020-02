Newsblog zum Coronavirus Erster Fall in Nordrhein-Westfalen bestätigt

Stuttgart - Ende 2019 wurden die ersten Fälle der Lungenkrankheit aus China bekannt. Nun gibt es bereits Zehntausende Infizierte. Das Coronavirus hat die Grenzen der Volksrepublik hinter sich gelassen und wurde in der Zwischenzeit schon in zahlreichen Ländern auf der ganzen Welt nachgewiesen. Auch in Deutschland gibt es bestätigte Fälle, für Rückkehrer sind Quarantänestationen eingerichtet. Das Virus ist inzwischen auch unter dem Namen COVID-19 bekannt.