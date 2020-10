Neuzugang Naouirou Ahamada Warum der VfB Stuttgart auf ein weiteres Talent aus Frankreich setzt

Damit ist Mislintat am letzten Tag der Transferperiode noch ein kleiner Coup geglückt. Lange sah es danach aus, als ob der Aufsteiger nicht mehr aktiv werden würde. Schließlich werden in der Coronakrise nur noch kleine Brötchen gebacken, wie sich an der Stuttgarter Transferbilanz ablesen lässt. Einnahmen von 7,5 Millionen Euro für die beiden Abgänge Anastasios Donis und Chadrac Akolo standen Ausgaben von elf Millionen Euro gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr nehmen sich die Summen bescheiden aus. Nach dem damaligen Abstieg veräußerte der VfB Spieler für 60 Millionen Euro, wovon er 20 Millionen reinvestierte.

Nun hat die Pandemie den Markt zumindest vorübergehend geschrumpft. Mit Transferumsätzen auf gehobenem Zweitliganiveau steht der VfB in der Bundesliga nicht alleine da. Was beim VfB unabhängig von Corona hinzukommt: Der große Umbruch fand bereits nach dem Abstieg vor einem Jahr statt. Seine (Stamm-)Mannschaft hat der Aufsteiger bereits seit Längerem beisammen. Gerne würde VfB-Sportdirektor Sven Mislintat den 33-Mann-Kader noch ein wenig ausdünnen. Doch bis Montag fand sich kein Abnehmer mehr, etwa für den Abwehrmann Ailton. Auch Wechselkandidat Erik Thommy wird vorerst weiter das weiß-rote Trikot tragen. Zumindest so lange, bis auch die letzten Transfermärkte in Russland oder China schließen.

Eigentlich wollte Mislintat nicht mehr aktiv werden

Bis zum dritten Spieltag ist die Rechnung des Stuttgarter Sportchefs aufgegangen. Die vielen jungen Talente bekommen regelmäßig Einsatzzeiten, in denen sie ihr Potenzial auch schon unter Beweis stellen konnten. Zuletzt beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen sorgte der eingewechselte Tanguy Coulibaly für Wirbel. Auch die Defensive hat den bisherigen Belastungen weitgehend Stand gehalten. Königstransfer Waldemar Anton (für vier Millionen Euro von Hannover 96) nahm die Rolle des Abwehrchefs an. Zusammen mit dem für ein Jahr von Arsenal London ausgeliehenen Konstantinos Mavropanos verfügt die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo im Defensivverbund über mehr Geschwindigkeit. Der Kader des Aufsteigers scheint bundesligatauglich – und wird durch Ahamada noch unberechenbarer.