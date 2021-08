Neuzugang des VfB Stuttgart Warum der neue Gonzalo Castro nun Enzo Millot heißt

Stuttgart - Die gute Nachricht kommt im Verlauf der zweiten Hälfte. Markus Rüdt, der Direktor Sportorganisation beim VfB Stuttgart, schickt sie an Sven Mislintat. Alle Details seien endgültig geklärt, die AS Monaco habe grünes Licht für den Transfer gegeben. Und schon kurz nach dem 5:1-Sieg über die SpVgg Greuther Fürth setzt sich der Sportdirektor mit Enzo Millot an einen Tisch. Der 19-Jährige unterschreibt beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis 2025.