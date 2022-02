Neuzugang beim VfB Stuttgart So lief das erste Training von Tiago Tomás

Stuttgart - Sein erster Versuch ging weit daneben. Etwas überhastet verzog Tiago Tomás beim Trainingsspiel für seinen neuen Club seinen ersten Schuss auf das Gehäuse. Nicht nur in dieser Szene weckte der Portugiese Erinnerungen an einen seiner Vorgänger beim VfB mit der Rückennummer 18, dem er auch von der Statur her ähnelt.