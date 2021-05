Neuzugang beim VfB Stuttgart Das sagt Alou Kuol zu seinem Wechsel nach Stuttgart

Aus unserem Plus-Angebot: Der VfB als Drehkreuz für Europas Toptalente

… den VfB Stuttgart: „Ich weiß vor allem, dass Stuttgart für junge Spieler eine hervorragende Adresse ist. Der VfB hat bewiesen, wie gut er junge Spieler entwickeln kann. Dazu ist es eine junge Mannschaft, die einen aufregenden Fußball spielt. Ehrlich gesagt habe ich keine Sekunde gezögert, als Stuttgart bei mir angeklopft hat. Ich wusste sofort: Das ist der richtige Klub für mich, da will ich hin.“

… seine Stärken: „Ich würde sagen, dass ich sehr explosiv bin, sehr aggressiv und dass ich es auch mag, sehr physisch zu spielen. Ich bin gerne da, wo es kracht. Wo man sich durchsetzen muss.“

… seine Ziele mit dem VfB: „Ich will unbedingt die Sprache lernen. Ich muss einfach Gas geben und jeden Tag hart arbeiten, dann habe ich hoffentlich eine Chance, mir einen Platz im Bundesliga-Kader zu verdienen. Das ist das erste Ziel. Und natürlich will ich mich darüber hinaus in der Bundesliga durchsetzen, Tore schießen und ein Star in meinem Klub werden. Und eines Tages in der Champions League spielen. Am liebsten mit Stuttgart. Aber noch ist das ist weit weg.“

… seinen Schuhsponsor: Ja, ich habe inzwischen einen Schuh-Deal. Aber hey, der gilt nur ein Jahr. Wer ein besseres Angebot hat, her damit, ich bin gerne bereit zu wechseln.“