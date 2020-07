Neuzugänge beim VfB Stuttgart Dem Mavropanos-Deal folgt der Anton-Poker

Der Defensiv-Allrounder soll von Hannover 96 kommen – unabhängig vom Deal mit Mavropanos. Einerseits, weil Anton vielseitig einsetzbar und nicht auf die Rolle als Innenverteidiger festgelegt ist. Im Gegenteil: In Hannover spielte er zuletzt fast immer in der defensiven Mittelfeldzentrale. Zudem gilt ein Kauf des 23-Jährigen als Investition in die Zukunft – Mavropanos dagegen könnte nach einem Jahr wieder weg sein.

Mit dem Spieler aus Hannover ist sich der VfB längst einig, der Poker um die Ablösesumme aber dauert an. 96-Chef Martin Kind deutete bereits an, man sei auf Transfererlöse nicht angewiesen, erklärte aber auch, man habe bereits Alternativen für Anton im Blick. Die Stuttgarter sollen zunächst rund drei Millionen Euro geboten, die Hannoveraner das Doppelte gefordert haben. Eine Einigung wird allseits erwartet – damit am 3. August Konstantinos Mavropanos nicht der einzige Neue beim VfB ist.