Neustart Staatsoper Hamburg mit Optimismus in die neue Saison

Hamburg - Die Staatsoper Hamburg will mit Zuversicht und Optimismus in die kommende Saison starten. "Die Spielzeit 2021/22 ist für unser Opernhaus ein Neubeginn. Die Welt um uns hat sich spürbar und unumkehrbar verändert, und wir begegnen ihr anders als zuvor", sagte Opernintendant Georges Delnon am Montag in Hamburg.