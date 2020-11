Neustart in Murr Viel Trubel rund ums neue Jugendhaus

Der Bürgermeister Torsten Bartzsch nahm das Jugendhaus-Team in Schutz. „Die Situation ist vergleichbar mit der am Kirchplatz beim alten Jugendhaus.“ Dort hätten auch Jugendliche Schäden verursacht, von denen aber viele oft gar nicht das Jugendhaus besuchten. Bartzsch warnte vor Pauschalurteilen über das Jugendhaus und deren Gäste. Der Polizei in Marbach seien nur drei Mädchen bekannt, die an der Skateranlage aufsässig waren, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg mit. Gegen sie läge aber nichts vor. Aus dem Jugendhaus seien hingegen zwei Anzeigen wegen einer Sachbeschädigung eingegangen. Offenbar war ein Schriftzug mit einem Feuerzeug an der Holzfassade angebracht worden.