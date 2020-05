Neustart beim Tennis Serve and volley unter strengen Auflagen

Noch unklar ist, ob denn die Verbandsspielsaison stattfinden wird. Hier will der Württembergische Tennis-Bund (WTB) diese Woche eine Entscheidung treffen. Eigentlich soll die Runde nach den Pfingstferien beginnen, möglicherweise werden nur Einzel gespielt. „Es ist aber schon klar, dass man bis zum 1. Juni noch einzelne Mannschaften abmelden darf, ohne einen Abstieg zu riskieren. Da stellt sich dann die Frage, wie sinnvoll so eine Runde ist“, findet Kathrin Jaki. Dieter Haid ist sich allerdings sicher, „dass der WTB alles versuchen wird, um die Verbandsrunde zu spielen, allein schon aus finanziellen Gründen“. Denn die Punktspiele müssen mit Bällen der vorgeschriebenen Marke gespielt werden. Und dafür kassiert der Verband von den Herstellern Lizenzgebühren in beträchtlicher Höhe. „Eine andere Frage ist, wie das in den höheren Ligen mit den ausländischen Spitzenspielern gehandhabt wird. Es wird auf jeden Fall noch spannend“, so Haid.