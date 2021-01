Neuschnee in Spanien Die Madrider feiern Fiesta im Schnee

Madrid - Am Freitagmittag beginnt es zu schneien, Flöckchen kaum größer als Regentropfen. Das ist nicht so ungewöhnlich in Madrid, so schneit es alle paar Jahre mal, vielleicht eine oder zwei Stunden. Aber an diesem Freitag hört es nicht auf zu schneien, am Abend sind schon Bäume und Bürgersteige und Autos von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Im Paseo del Pintor Rosales ist ein lärmender Schneeschieber unterwegs. Zwei Straßencafés haben geöffnet, Heizpilze vertreiben die Kälte. Eine Freundin sagt: „Morgen werden wir bis zu den Knien im Schnee stehen.“