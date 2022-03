Neunburg vorm Wald in der Oberpfalz Puma bei Kontrolle in Auto entdeckt

Einen ausgewachsenen Puma hat die Polizei bei der Kontrolle eines Autos in der Oberpfalz entdeckt. Die Beamten fanden das Tier am Dienstag in einer Holzkiste, als sie den Wagen eines 30-Jährigen aus Baden-Württemberg in Neunburg vorm Wald überprüften, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Da die Raubkatze nicht zahm war, musste ein Tierarzt kommen, um den Puma für den Transport ruhigzustellen.