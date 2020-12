Neun Menschen umgebracht Japans "Twitter-Killer" wegen Mordserie zum Tode verurteilt

Die Beamten hatten die Wohnung in Zama in der Tokioter Nachbarprovinz Kanagawa im Zusammenhang mit dem Verschwinden einer 23-Jährigen durchsucht. In Japan kommt es immer wieder vor, dass Menschen in sozialen Medien nach Hilfe zum Suizid suchen. In der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt ist die Suizidrate seit Jahrzehnten hoch, allerdings ist der Trend seit Jahren rückläufig.