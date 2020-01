Neujahrsempfang in Pleidelsheim Schultes wirbt für das Ökologiekonzept

Wichtelstube für unter Dreijährige eröffnet

Ein „herber Verlust“ sei, dass das Haus am Bachgarten in den nächsten Wochen schließe, weil es die neuen Vorgaben der Heimbauverordnung mit ausschließlich Einzelzimmern in Pflegeheimen nicht erfüllen könne. Das Johanniterhaus dagegen werde umgebaut, die ersten Bewohner könnten vermutlich Anfang Februar einziehen. 7An der Riedbachstraße soll ein Ärztehaus gebaut werden, was „ein immens wichtiger Schritt sei“, so der Schultes. Die bereits ortsansässigen Ärzte sollten auch in Zukunft noch gute Rahmenbedingungen vorfinden.

In Sachen Kinderbetreuung wurde 2019 die Wichtelstube für unter Dreijährige eröffnet, das Alte Pfarrhaus soll zu einer Kindertagesstätte umgebaut werden. Das erfordere allerdings wegen der Kosten und des Denkmalschutzes noch einen langen Atem, erklärte Trettner.