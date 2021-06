Neuheit im Urmenschmuseum Audioguide im Eintritt inklusive

Steinheim - Pandemiezeiten sind nicht immer nur lästig und ärgerlich; das hat der Mittwoch gezeigt. An diesem Tag hat das Urmenschmuseum in Steinheim seine Pforten wieder geöffnet und dabei eine Neuerung vorgestellt, die im Lauf der vergangenen Monate entwickelt wurde und die sich sehen lassen kann – wenn auch die Anschaffung nicht für das Auge, sondern für die Ohren bestimmt ist. Mit einem Audioguide will die Steinheimer Tochter des Naturkundemuseums in Stuttgart fortan die Besucherschar in ihre ehrwürdige Ausstellung locken.