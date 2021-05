Neuheit an Marbacher Museum Das neue Mekka der Positionsbestimmung

Marbach - Das passende Gespür für die Verbindung von Tradition und Moderne haben Armin Hüttermann, der Vorsitzende des Marbacher Tobias-Mayer-Vereins, und Rüdiger Ament, der Geschäftsteilleiter für Vermessungsdienstleistungen am Landratsamt Ludwigsburg, bewiesen. Denn auf ihr Betreiben hin ist am Freitagnachmittag vor dem Tobias-Mayer-Geburtshaus in der Marbacher Altstadt ein sogenannter GNSS-Kontrollpunkt offiziell eingeweiht worden. Mit diesem können Wanderer, Radfahrer und Geocacher die Genauigkeit ihrer Satelliten-Navigationsempfänger in Smartphones, Tablets, Uhren, Fotoapparaten oder Outdoor-Navigationsgeräten überprüfen.