Neuheit am Marbacher Bahnhof Videozentrum ist am Start

Marbach

Die ersten Kunden sind am frühen Donnerstagmorgen begeistert über das Videozentrum, das ab sofort und bis zum 31. Dezember am Marbacher Bahnhof im Testbetrieb läuft. „Das Videozentrum soll als Mehrwert für die Kunden fungieren“, erklärt Ilona Kemner von der Deutschen Bahn (DB). Man wolle dem Wunsch nach längeren Öffnungszeiten gerecht werden, den Kunden aber gleichzeitig auch einen persönlichen Ansprechpartner bieten. Dies wird durch das Videozentrum ermöglicht: Der Kunde kann sich per Knopfdruck mit der Zentrale in Ludwigsburg verbinden und über Monitor sehen, wie der Mitarbeiter dort die gewünschte Reise bucht. „Es besteht auch die Möglichkeit, sich einen Reiseplan ausdrucken zu lassen oder Gutscheine einzulösen, zudem ist das Videozentrum behindertengerecht eingerichtet“, nennt Kemner die weiteren Vorteile. Für sie sei auch wichtig, dass ihre Mitarbeiter, die bis jetzt im Marbacher Reisezentrum gearbeitet haben, in Ludwigsburg einen neuen Arbeitsplatz finden. Allerdings werde das Reisezentrum in Marbach ab dem 31. Dezember nur vorübergehend geschlossen, bis die Pilotphase des Videozentrums am 30. Juni vorüber sei. Im April entscheide der Verband Region Stuttgart dann über das weitere Vorgehen. (fls)