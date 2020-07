Neugierig und verspielt Nachwuchs bei den Baummardern im Wildpark Eekholt

Die Baummardermutter Finja hat sich den Angaben zufolge am 22. März in ihre geschützte Schlafhöhle zurückgezogen, um dort ungestört ihre Kinder zur Welt zu bringen. Am 7. Mai konnte bei einer vorsichtigen Kontrolle durch die Tierpfleger beobachtet werden, dass es sich um drei gesunde und gut genährte Junge handelt.