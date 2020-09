Neues Vorstandsmitglied Rückkehr von Allofs beflügelt Fortuna Düsseldorf

Mit seiner Entscheidung, als Vorstandsmitglied an der Zukunft des Traditionsclubs mitzuarbeiten, wachsen auch die Ansprüche im Umfeld und bei ihm selbst. "Unsere vordringliche Aufgabe ist, das Potenzial bei Fortuna zu wecken. Wir sind in einer schwierigen Situation mit dem Zweitligaabstieg und den Corona-Zeiten. Aber ein Verein wie Fortuna muss die Ambition haben, in der Bundesliga zu spielen", sagte Allofs, der einst im Trikot der Fortuna Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga wurde und den DFB-Pokal gewann. "Diese Aufgabe, die ich jetzt übernommen habe, ist nur bei Fortuna zu machen, nicht bei irgendeinem anderen Club", betonte er.