Neues von Marco Goecke Gauthier Dance fragt: „Lieben Sie Gershwin?“

Acht Monate ohne eine einzige Vorstellung? Auch Eric Gauthier staunt in seiner kurzen Ansprache vor der Premiere von „Lieben Sie Gershwin?“ am Mittwoch noch einmal über die Zeit, die hinter ihm und seiner Kompanie liegt. „Eine solche Lust zu tanzen war nie“, schreibt er im Programmheft. Beim Blick in die mit 235 Zuschauern ausverkaufte große Halle im Theaterhaus fühlt er sich an die erste Vorstellung seiner Kompanie erinnert: „Das war exakt vor 13 Jahren mit exakt dieser Menge an Zuschauern – und ich bin genauso aufgeregt.“