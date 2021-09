Neues von Katja Erdmann-Rajski Wenn der Körper seine eigene Oper erzählt

Ich bin seit meiner Jugend eine begeisterte Operngängerin. Es hatte mich schon immer fasziniert, wie diese so ätherische Musik sich plötzlich im Bühnenbild verräumlicht und in den Darstellerinnen und Darstellern verkörperlicht. Andererseits schweiften meine Gedanken dann schnell vom Bühnengeschehen ab, und in mir entstanden ganz andere, eben tänzerische Bilder. Und die wollte ich in meiner neuen Projektreihe unbedingt einmal für mich, aber eben auch für mein Publikum sinnlich erlebbar machen.