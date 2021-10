Neues von Harry-Potter- Erfinderin J. K. Rowlings neues Buch

An Weihnachten sind Wunder möglich

An Heiligabend werden nämlich wie in E. T. A. Hoffmanns Märchen vom „Nussknacker und Mäusekönig“ die Dinge in Jacks Zimmer lebendig. Und wie Ebenezer Scrooge in „A Christmas Carol“ bricht Jack, auf Kuscheltiergröße geschrumpft, zu einer Reise auf, die über mehrere Stationen und noch mehr wundersame Wendungen durchs Land der Verlorenen zum rund 300 Seiten entfernten Happy End führt. Auch Jack lernt auf diesem gefährlichen Trip einiges über sich und sein Verhältnis zu seinen Mitmenschen. Doch im Gegensatz zu Charles Dickens grantigem Geizhals Scrooge ist Jack von Beginn an das Gute in Person, dem J. K. Rowling schon in ihrem zuletzt veröffentlichten Kinderbuch, der Geschichte vom „Ickabog“, zum märchenhaften Sieg verhalf.