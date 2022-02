Neues von der Berlinale Alkoholismus und freudloser Sex

In „Rimini“ erzählt er vom schwer in die Jahre gekommenen Schlagersänger Richie Bravo (Michael Thomas). Zu Beginn kommt er zur Beerdigung der Mutter heim nach Österreich, wo der Nazivater längst im Heim lebt und das Jugendzimmer noch aussieht wie damals in den Siebzigern. Doch eigentlich lebt er in Rimini, wo er sich in seiner heruntergekommenen Villa an den Ruhm vergangener Tage klammert und für kleines Geld regelmäßig aus der Heimat angereiste weibliche Fans beglückt – und das nicht nur mit seinem Gesang. Eines Tages steht seine fast schon vergessene Tochter samt muslimischem Freund vor der Tür und will außer Antworten vor allem Geld von ihm.